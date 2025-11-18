Reuters, позовавайки се на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите.
OFAC твърди, че според анализа си на първоначалното въздействие на санкциите върху пазара, те "имат желания ефект на намаляване на приходите на Русия чрез понижаване на цените на руския петрол и следователно на способността на страната да финансира военните си действия срещу Украйна“.
Според агенцията цените на няколко ключови вида руски петрол са паднали до многогодишни дъна, а около дузина големи купувачи от Китай и Индия са обявили намерението си да спрат покупките на руски петрол през декември.
Според LSEG Workspace, суровият петрол Urals, натоварен в Новоросийск, се е търгувал на 45,35 долара за барел на 12 ноември, което е най-ниската цена от март 2023 г. На 17 ноември цената се повиши до 47,01 долара за барел. Фючърсите на суровия петрол Brent бяха 62,71 долара на 12 ноември и 64,03 долара на 17 ноември.
Ограниченията, наложени на два от най-големите производители на петрол в Русия, са първите директни санкции на Вашингтон срещу Москва, откакто Доналд Тръмп встъпи в длъжност. Санкциите засягат и 34 дъщерни дружества. Всички организации, чиито активи са собственост на ''Роснефт'' и ''Лукойл'', също са обект на ограничения.
Междувременно, в случая с ''Лукойл'', санкциите все още не са влезли в сила: OFAC предостави на компанията отсрочка, за да може тя да се освободи от чуждестранните си дъщерни дружества. Крайният срок за българските активи на ''Лукойл'' е 29 април 2026 г., а за всички останали активи - 13 декември 2025 г.
Според руското Министерство на финансите приходите от нефт и газ в руския бюджет от януари до октомври са възлизали на 7,498 трилиона рубли, което е с 21,4% по-малко в сравнение със същия период на 2024 г. Според прогнозите на руските власти приходите от нефт и газ във федералния бюджет през 2025 г. ще надхвърлят предварително установените нива и ще достигнат 8,7 трилиона рубли.
