Два загадъчни видеоклипа, публикувани в сряда вечерта в официалните профили на Белия дом в социалните медии, предизвикаха объркване и тревога в интернет, тъй като съдържанието им остава неясно, а едно от клиповете е изтрито малко след публикуването му. Споредпървото видео е публикувано около 21:15 ч. (източноамериканско време) и изглежда, че е записано с мобилен телефон, като камерата е фокусирана върху краката на жена. В клипа, с продължителност едва четири секунди, се чува женски глас, който пита: "It’s launching soon, right?“ На английски глаголът launch се използва както за изстрелване на ракети, така и за стартиране на проект или обявяване на инициатива. Следователно изразът би могъл да означава "Скоро ще започне, нали?“ или нещо много по-зловещо, предвид настоящата геополитическа обстановка.На екрана се появява надписът "sound on“, приканващ потребителите да включат звука. Видеото е премахнато от профилите на Белия дом в X и Instagram около 90 минути след публикуването му, без да бъде дадено обяснение.Малко по-късно, в 22:00 ч., е публикувано второ кратко видео, в което се вижда черен екран със статичен "шум“, докато се чува сигналът за обаждане на мобилен телефон. В един от кадрите се вижда американското знаме. Публикацията е придружена от емоджи на мобилен телефон и звук, без никаква допълнителна информация за съдържанието или значението му.