Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 40- годишен мъж и 42-годишна жена за измама, свързана с отдаване на ваканционен имот под наем в Гърция, съобщиха от държавното обвинение.Събраните до момента доказателства сочат, че през месец май 2025 г. обвиняемите А.К. и В.П., с цел да набавят за себе си имотна облага са възбудили заблуждение у десетки лица, че могат да резервират апартамент под наем в Република Гърция за почивка през лятото на 2025 г. За целта хората трябвало да преведат като авансово плащане по сметка на чужда банка парична сума, която варирала от 100 до 300 евро. Уговорката била, че преведената от тях сума впоследствие ще им бъде приспадната от крайната цена за наем на имота. След като пострадалите превели парите, обвиняемите спрели да отговарят на обажданията им.По случая е образувано досъдебно производство за измама, след подаден сигнал от един от пострадалите. Впоследствие по делото са постъпили са сигнали на хора от цялата страна. В хода на разследването е проведена акция на Дирекция "Киберпрестъпност“ - ГДБОП под ръководството на Софийска районна прокуратура, а А.К. и В.П. са задържани.А. К. е многократно осъждан. Той е привлечен в качеството си на обвиняем за престъпление по чл.211, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б. "б“ НК, за което се предвижда наказание "лишаване от свобода“ от 3 до 10 години.