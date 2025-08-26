Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Обвиниха Lil Nas X в четири престъпления, след като се нахвърли на полицай
Автор: ИА Фокус 10:35Коментари (0)139
©
Lil Nas X беше обвинен в понеделник в четири тежки престъпления, след като полицията съобщи, че той се е нахвърлил върху тях. По информация на CNN певецът е ходил гол по улица в Лос Анджелис миналата седмица.

Прокурорите повдигнаха три обвинения срещу музиканта за побой с нараняване на полицай и едно обвинение за съпротива срещу служител на изпълнителна власт. 

Полицията съобщи, че служителите са открили 26-годишния мъж да се разхожда гол по булевард "Вентура“, главна пътна артерия в квартал "Студио Сити“, малко преди 6 часа сутринта в петък. По техни данни Lil Nas X се е нахвърлил върху полицаите и е бил арестуван. Полицията, подозирайки евентуално предозиране, го е откарала в болница, където е прекарал няколко часа, преди да бъде отведен в затвора, където е и до днес.

Рапърът и певец от Атланта е най-известен с огромния си хит от 2018 г. "Old Town Road“, който съчетава кънтри и хип-хоп. Той прекара рекордните 19 седмици на първо място в Billboard Hot 100. Известен с иновативните си звуци и стил, които променят жанровете. Първият му студиен албум, "Montero“ от 2021 г., достигна №2 в класацията за албуми на Billboard и беше номиниран за Грами за албум на годината.



Още по темата: общо новини по темата: 798
26.08.2025 »
26.08.2025 »
25.08.2025 »
23.08.2025 »
23.08.2025 »
23.08.2025 »
предишна страница [ 1/133 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Мъск заведе дело срещу OpenAI и Apple
10:30 / 26.08.2025
Какво се случва с Доналд Тръмп?
10:30 / 26.08.2025
Български лекар, който работи в ударената болница в Газа: Срам ме...
10:24 / 26.08.2025
Тръмп твърди, че лидерите на ЕС го наричат "президент на Европа"
21:24 / 25.08.2025
900 евро глоба, ако сте решили да носите токчета на исторически м...
16:26 / 25.08.2025
1000 евро глоба за събиране на мидички в Гърция
13:05 / 25.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: