ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Обвиниха Lil Nas X в четири престъпления, след като се нахвърли на полицай
Прокурорите повдигнаха три обвинения срещу музиканта за побой с нараняване на полицай и едно обвинение за съпротива срещу служител на изпълнителна власт.
Полицията съобщи, че служителите са открили 26-годишния мъж да се разхожда гол по булевард "Вентура“, главна пътна артерия в квартал "Студио Сити“, малко преди 6 часа сутринта в петък. По техни данни Lil Nas X се е нахвърлил върху полицаите и е бил арестуван. Полицията, подозирайки евентуално предозиране, го е откарала в болница, където е прекарал няколко часа, преди да бъде отведен в затвора, където е и до днес.
Рапърът и певец от Атланта е най-известен с огромния си хит от 2018 г. "Old Town Road“, който съчетава кънтри и хип-хоп. Той прекара рекордните 19 седмици на първо място в Billboard Hot 100. Известен с иновативните си звуци и стил, които променят жанровете. Първият му студиен албум, "Montero“ от 2021 г., достигна №2 в класацията за албуми на Billboard и беше номиниран за Грами за албум на годината.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 798
|предишна страница [ 1/133 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Мъск заведе дело срещу OpenAI и Apple
10:30 / 26.08.2025
Какво се случва с Доналд Тръмп?
10:30 / 26.08.2025
Български лекар, който работи в ударената болница в Газа: Срам ме...
10:24 / 26.08.2025
Тръмп твърди, че лидерите на ЕС го наричат "президент на Европа"
21:24 / 25.08.2025
900 евро глоба, ако сте решили да носите токчета на исторически м...
16:26 / 25.08.2025
1000 евро глоба за събиране на мидички в Гърция
13:05 / 25.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Торнадо премина между Свети Влас и Слънчев бряг
18:08 / 24.08.2025
Черноморец е под вода!
12:25 / 25.08.2025
Ужас на плажа в Приморско!
10:54 / 25.08.2025
Мария Бакалова се срещна с легенда в кеча и настоящ холивудски актьор
13:39 / 24.08.2025
Откриха мъртво бебе в Царево
15:26 / 25.08.2025
Абонамент
Анкета