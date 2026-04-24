Министерството на отбраната на Украйна отстрани висш военен командир след разтърсващи разкрития за група войници, оставени без храна и вода на фронтовата линия в продължение на месеци. Скандалът стана публичен, след като близки на бойците публикуваха кадри, показващи критичното физическо състояние на мъжете, отбраняващи позиции близо до Купянск.

Ситуацията на левия бряг на река Оскил е била изключително тежка, като данните за логистичния провал бяха потвърдени от публикации на роднини, информира The Guardian. Четиримата военнослужещи от 14-та отделна механизирана бригада са прекарали осем месеца в изолация, защитавайки стесняващ се участък от територията под постоянен обстрел.

Анастасия Силчук, съпруга на един от потърпевшите, разпространи снимки, на които се виждат видимо недохранени мъже с драстична загуба на тегло – от 80–90 кг при пристигането им на фронта до едва 50 кг в момента. Според нейните свидетелства, бойците са били принудени да пият дъждовна вода и да топят сняг, а най-дългият период без никакви доставки на храна е продължил 17 дни.

От Генералния щаб на Украйна потвърдиха, че отговорният за снабдяването командир е заменен. От бригадата обясниха, че доставките са били възможни единствено чрез дронове поради непосредствената близост на руските линии и системното унищожаване на логистичните маршрути. Руските сили са фокусирали атаките си именно върху прекъсване на снабдяването с храна, гориво и боеприпаси, като са разрушили и мостовете над река Оскил.

Иванна Побережнюк, друг роднина на блокираните бойци, съобщи, че някои от тях са губили съзнание от глад, преди баща ѝ да бъде евакуиран от позицията. Силчук потвърди в петък, че след публичното оповестяване на случая условията са започнали да се подобряват. Новият командир е влязъл в контакт със семействата, а на позициите е доставена нова пратка с провизии.

Военното командване на Украйна е започнало официално разследване по случая. Оттам уточниха, че при благоприятни условия ще бъде извършена незабавна евакуация на останалите военнослужещи, които се нуждаят от спешно медицинско лечение и физическо възстановяване.