Очаква се най-тежкият грипен сезон в историята да удари Европа
©
Данните за щама H3N2 от Австралия показват, че страната е преживяла най-лошия си грипен сезон в историята си и се очаква това да се случи и във Великобритания с настъпването на зимата. В Япония училищата в цялата страна бяха затворени, тъй като инфекциите достигнаха епидемични размери, а хиляди бяха хоспитализирани с H3N2.
Здравните власти във Великобритания вече предупредиха, че грипът е дошъл месец по-рано от обичайното, но има опасения, че не достатъчно хора, отговарящи на условията, се възползват от предложението за безплатна ваксина срещу грип, пише NHS.
Какво е H3N2?
Австралия и Япония бяха силно засегнати от грип, защото основният нов щам, наречен H3N2, е мутирал, за да избегне по-добре имунитета от предишни ваксини. Това е така, защото е мутирал, за да бъде особено агресивен.
Какви са симптомите?
Всички щамове на грипния вирус могат да причинят внезапна поява на следните симптоми:
Треска/температура
Кашлица (често суха)
Болки в гърлото
Хрема или запушен нос
Болки в тялото и мускулите
Главоболие
Умора/слабост
При H3N2 има тенденция треската да се влошава. Пациентите често имат по-висока средна телесна температура и по-голяма вероятност за висока температура - над 38°C - в сравнение със щамове като H1N1.
Как да различим настинка от грип
Основната разлика е, че симптомите на грип са по-тежки и се появяват по-внезапно, включително треска, втрисане, мускулни болки, главоболие и умора. Симптомите на настинка обикновено са по-леки и се развиват по-бавно, като хрема или запушен нос са по-често срещани. Настинките обикновено не водят до сериозни здравословни проблеми, за разлика от грипа.
Още по темата
/
Тази година симптомите при COVID-19 и сезонния грип са сходни. Случаите на коронавирус скочиха
30.10
Още от категорията
/
Forbes: Завръщането на кремлинологията или защо Лавров рискува да се превърне в изкупителната жертва на Путин
11.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.