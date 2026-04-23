Съветът на Европейския съюз, на министерско ниво, завърши процеса по одобрение на 90 млрд. евро финансиране за Украйна за 2026-2027 г. и 20-ия пакет от санкции срещу Русия, обяви председателят на Европейския съвет Антониу Коща, предава ТАСС, цитиран от ФОКУС.

''Обещахме, изпълнихме, приложихме. Днес постигнахме напредък и на двата фронта. Деблокирахме 90 милиарда евро за Украйна, покривайки нейните военни и бюджетни нужди за 2026-2027 г. Одобрихме 20-ия пакет от санкции срещу Русия“, написа той в публикацията си в X.

Новият, 20-и пакет от санкции на Европейския съюз срещу Москва беше одобрен във вида, в който беше договорен още през февруари 2025 г., без пълна забрана за морски услуги за руски танкери.

Приемането на двете решения беше предшествано от пускането на руски петрол на територията на Унгария и Словакия през нефтопровода ''Дружба'', както Burgas24.bg вече съобщи.

Европейският съюз планира да предостави на Киев първия транш от от заема - 45 млрд. евро, до кра на юни тази година.