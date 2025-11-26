Най-малко 36 души, включително един пожарникар, загинаха, а 279 все още са в неизвестност след опустошителния пожар, който избухна вчера в жилищен комплекс в Тай По, когато пламъците са погълнали бамбуковите скелета и са унищожили седем жилищни блока, съобщаваОще 29 души са хоспитализирани, като седем от тях са в критично състояние, разкри главният изпълнителен директор Джон Ли на пресконференция рано сутринта в болница "Принцът на Уелс“.По-рано президентът Си Дзинпин изрази съболезнования на близките на жертвите в изявление късно вечерта, според държавната телевизия CCTV.Огромни кълба черен дим се издигаха високо в небето над мястото на инцидента в Уанг Фук Корт в сряда, като пламъците бързо са се разпространили в седем от осемте блока в комплекса.