Около 2000 души са загинали при протестите в Иран, съобщава ирански официален представител пред агенция Reuters.

Официалният представител е заяви, че тази цифра включва и служители на силите за сигурност и обвинява "терористите“ за смъртните случаи.

Преди това най-новите данни за броя на загиналите, с които медиите разполагаха, бяха за най-малко 646 души – от американската агенция Human Rights Activists News Agency.

Продължаващото прекъсване на интернет връзката в Иран означава, че тези цифри не са окончателни и затрудняват получаването на информация от страната.

"ФОКУС" припомня, че протестите в Иран избухнаха в края на декември и първоначално бяха провокирани от бързия срив на националната валута и ръста на цените. Според официални данни, за една година цените на хранителните продукти са се повишили с повече от 70%, а на лекарствата – с около 50%. Допълнителен фактор е отмяната на преференциалния валутен курс за вносителите.

Анализаторите определят настоящите протести като най-големите за последните три години. Те бързо прерастнаха от икономически в атниправителствени.