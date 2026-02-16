Комитетът по безопасност ( PRAC ) на Европейската агенция по лекарствата (EMA) препоръча лекарства, съдържащи левамизол, да бъдат изтеглени от пазара на ЕС. Това е следствие от преглед в целия ЕС, който заключи, че ползите от тези лекарства вече не надвишават рисковете от тях при лечение на инфекции с паразитни червеи при възрастни и деца.Припомняме, че още през септемвриПрегледът потвърди, че левкоенцефалопатията е рядък, но сериозен страничен ефект на левамизол. Левкоенцефалопатията уврежда бялото вещество на мозъка, което е изградено от нервни влакна, покрити с миелин - защитен слой, който позволява ефективна комуникация между различните части на мозъка. Това състояние може да бъде изтощително и животозастрашаващо, особено ако не се лекува, а диагнозата му е сложна, информират от Агенцията.Информацията, прегледана от PRAC, показа, че левкоенцефалопатията може да се появи след еднократна доза левамизол и че симптомите могат да се развият до няколко месеца след лечението. Прегледът не идентифицира никакви мерки за намаляване на риска или група хора, които може да са изложени на по-висок или по-нисък риск. Освен това, в ЕС са разрешени и други лекарства за лечение на инфекции с паразитни червеи. Като се има предвид, че лекарствата, съдържащи левамизол, се използват за лечение на леки инфекции с паразитни червеи и че индуцираната от левамизол левкоенцефалопатия е сериозно състояние с непредсказуемо начало, PRAC заключи, че ползите от лекарствата, съдържащи левамизол, вече не надвишават рисковете и препоръча техните разрешения за употреба да бъдат оттеглени в ЕС.Препоръката на PRAC се основава на оценката на нови данни, събрани чрез непрекъснатото наблюдение на безопасността на лекарства, разрешени в ЕС. Те включват съобщения за сериозни случаи на левкоенцефалопатия и демиелинизация на централната нервна система (загуба на миелин в мозъка и гръбначния мозък) след употреба на левамизол, както и преглед на публикуваната научна литература. PRAC взе предвид и информация от панел от независими експерти по инфекциозни болести и невролози, както и от Световната здравна организация.В ЕС се предлагат и други лекарства за лечение на инфекции с паразитни червеи. Хората, лекувани с лекарства, съдържащи левамизол, трябва незабавно да потърсят медицинска помощ, ако развият мускулна слабост, затруднено говорене, объркване или затруднения при контролиране на движенията.Тези симптоми могат да се появят след еднократна доза левамизол и могат да се развият до няколко месеца след лечение с лекарство, съдържащо левамизол.Ако имате въпроси относно миналото или настоящото лечение на Вас или на Вашето дете с лекарство, съдържащо левамизол, моля, свържете се с Вашия лекар.