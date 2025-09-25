Новини
Опозицията в РСМ: Ако Македония не се присъедини към ЕС, част населението ще отидат в България, други в Албания
Автор: Николина Александрова 11:23Коментари (0)178
©
Али Ахмети, лидер на опозиционната македонска партия Демократичен съюз за интеграция (ДСИ), изпрати призив до премиера на Република Северна Македония Христян Мицковски, предава 4NEWS.mk

Ахмети заявява, че ако Северна Македония не продължи по пътя към ЕС, гражданите на страната няма да имат друг избор, освен да се присъединят към Албания, а други - към България.

"Затова не подхранвайте съгражданите си с омраза, защото не албанците вземат страната, нито Албания, нито България. И Албания, и България са в ЕС, а ние къде ще бъдем?“, заявява Ахмети.



