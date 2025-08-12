ЗАРЕЖДАНЕ...
|Опустошителни пожари в Испания обхванаха уникален обект на световното наследство ЮНЕСКО
Екстремните жеги и силният вятър са предизвикали огнени торнадота като струята е изгорила няколко къщи, пише Reuters. От новинарската агенция съобщават още, че пламъците са достигнали Лас Медулас - район, който е част от културното наследство на ЮНЕСКО.
Експерти посочват, че едва след изгасяването на пламъците, ще бъде направена оценка на щетите.
ЮНЕСКО описва обекта като "най-добре запазеният пример за минни райони, датиращи от гръко-романския период".
В Кастилия и Леон горяха 13 пожара в последните три дни. Прогнозите за времето обаче не са благоприятни - очаква се жегите да станат дори по-силни.
