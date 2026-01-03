Орбан: Събитията във Венецуела могат да доведат до повишаване на цените на петрола
©
"Днес проведохме консултации с ключови играчи в унгарския енергиен сектор, за да защитим Унгария от последиците на венецуелската криза, която може да доведе до по-високи цени. Унгарското правителство работи по този въпрос", написа Орбан във Facebook.
ФОКУС припомня, че рано сутринта днес серия от мощни експлозии разтърсиха венецуелската столица Каракас.
А на пресконференция президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон възнамерява да продава венецуелски петрол на други страни и да увеличи обема на тези доставки.
През 2019 г. САЩ наложи ембарго върху венецуелския петрол. Преди ембаргото петролът е съставлявал доста голяма част от националните приходи на Венецуела, като три четвърти от тях са идвали от американски клиенти. Сега страната продава петрола си на черния пазар на значително по-ниски цени.
Още по темата
/
Още от категорията
/
"Звярът и легендата": Тайното значение на шевиците по ризите, с които Зеленски поздрави украинците за Нова година
01.01
BBC: България, най-бедната страна в ЕС, изпревари Полша, Чехия и Унгария по пътя към еврозоната
01.01
Захарова за атаката над Херсон: За смъртта на хората са виновни всички, които спонсорират терористичните копелета в Украйна
01.01
Зеленски: САЩ предложиха на Украйна гаранции за сигурност за 15 години с възможност за удължаване
26.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Стотици полети са отменени заради лошото време на едно от най-гол...
17:44 / 02.01.2026
Мощно земетресение от 6.5 по Рихтер удари Мексико
16:52 / 02.01.2026
Идентифицираха първата жертва от пожара в швейцарския ски курорт
11:44 / 02.01.2026
Актуални теми
Голям Ботев
преди 50 мин.
Орбан да не се прави на ощипана мома! На такива йезуити, въпросите трябва да им се задават ребром! Орбане, какво мислиш за хода на Тръмп, да нападне Венецуела? Той ми дрънка за цената на петрола?!? Точно така трябва да се зададе и въпроса към Радев- Румене, чий е Крим?
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.