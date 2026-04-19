Ормузкият проток ще остане затворен, докато САЩ не прекратят блокадата на иранските пристанища, съобщиха военноморските сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, цитирани от иранските държавни медии, предава Sky News.

По-рано флотът предупреди всички кораби да останат на котва в района на протока, като подчерта, че всяко приближаване ще се счита за сътрудничество с "врага".

Протокът на практика е затворен през по-голямата част от конфликта. Вчера той беше за кратко отворен, но впоследствие Иран отмени решението си.

Продължително затваряне на протока би оказало сериозно влияние върху световния петролен пазар, тъй като през него обичайно преминава около една пета от глобалните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Цените на петрола рязко спаднаха, след като Иран обяви временното отваряне на протока, и останаха значително по-ниски след влизането в сила на двуседмичното споразумение за прекратяване на огъня между САЩ и Иран.