Îùå åäíà èçâåñòíà ëè÷íîñò ïî÷èíà îò êîðîíàâèðóñ

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Øëåçèíãåð, êîéòî áå íà 52 ã., áèë ïðèåò â áîëíèöà â Íþ Éîðê ïðåäè ïîâå÷å îò ñåäìèöà. Òîé å ñðåä îñíîâàòåëèòå íà ãðóïàòà "Ôàóíòèíñ úâ Óåéí".
Íîñèòåë å íà íàãðàäè "Åìè" è "Ãðàìè", íîìèíèðàí å è çà íàãðàäà "Îñêàð" çà ìóçèêàòà êúì ôèëìà "Ìóçèêàòà, êîÿòî ïðàâèø" íà Òîì Õàíêñ.
Ïðèïîìíÿìå, ÷å çíàìåíèòîñòè êàòî ìóçèêàíòèòå Åëèñ Ìàðñàëèñ è Äæî Äèôè, àêòüîðúò îò "Ìåæäóçâåçäíè âîéíè" Àíäðþ Äæàê è êîìèêúò Ìàðê Áëóì ñúùî ïî÷èíàõà îò êîðàíàâèðóñ
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16:04 / 02.04.2020
Àëáàíñêèòå äåïóòàòè íàìàëèõà çàïëàòèòå ñè íà ïîëîâèíà
16:03 / 02.04.2020
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15:41 / 02.04.2020
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14:14 / 02.04.2020
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17:11 / 31.03.2020
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17:53 / 31.03.2020
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08:41 / 02.04.2020
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17:58 / 01.04.2020
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