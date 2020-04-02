Îùå åäíà èçâåñòíà ëè÷íîñò ïî÷èíà îò êîðîíàâèðóñ

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Àâòîð: Åêèï Burgas24.bg 16:06 / 02.04.2020Êîìåíòàðè (1)199
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Àìåðèêàíñêèÿò ìóçèêàíò è êîìïîçèòîð Àäàì Øëåçèíãåð ïî÷èíà îò óñëîæíåíèÿ, ñâúðçàíè ñ êîðîíàâèðóñà, ñúîáùèõà ÀÏ è ÁÒÀ.

Øëåçèíãåð, êîéòî áå íà 52 ã., áèë ïðèåò â áîëíèöà â Íþ Éîðê ïðåäè ïîâå÷å îò ñåäìèöà. Òîé å ñðåä îñíîâàòåëèòå íà ãðóïàòà "Ôàóíòèíñ úâ Óåéí".

Íîñèòåë å íà íàãðàäè "Åìè" è "Ãðàìè", íîìèíèðàí å è çà íàãðàäà "Îñêàð" çà ìóçèêàòà êúì ôèëìà "Ìóçèêàòà, êîÿòî ïðàâèø" íà Òîì Õàíêñ.

Ïðèïîìíÿìå, ÷å çíàìåíèòîñòè êàòî ìóçèêàíòèòå Åëèñ Ìàðñàëèñ è Äæî Äèôè, àêòüîðúò îò "Ìåæäóçâåçäíè âîéíè" Àíäðþ Äæàê è êîìèêúò Ìàðê Áëóì ñúùî ïî÷èíàõà îò êîðàíàâèðóñ



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