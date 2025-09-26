ЗАРЕЖДАНЕ...
|Осъдиха българка заради "оправдаване на тероризма"
В началото на месеца Южният окръжен военен съд произнесе присъда на родената в България Росица Георгиева, признавайки я за виновна в "публично оправдание на тероризма".
"Георгиева, която има гражданство на Република България, е извършила публично оправдание на тероризма. В съответствие с присъдата на съда подсъдимата е призната за виновна и й е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 3 години в изправителна колония с общ режим“, посочва представител на съда.
Съдът е установи,, че на 3 и 5 март, както и на 25 ноември 2024 г., жената, намираща се по местоживеене във Волгоградска област, е оставила коментари, оправдаващи тероризма, под публикация с видео, снимки и текстове, осветяващи диверсионно-терористичната дейност на организацията "Руски доброволчески корпус“ (РДК, призната за терористична организация в Русия).
Съдът признава Георгиева за виновна по две точки от част 2 на член 205.2 от Наказателния кодекс на Руската федерация (публично оправдаване на тероризма).
