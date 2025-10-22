bluewin и vol.at.
Началото на изпитанията над жената е било връзката, която учителката е имала с бивш ученик през януари 2024 г. През май обаче жертвата е била тормозена от приятели или познати на 17-годишния. Впоследствие са били извършени две предполагаеми изнасилвания в апартамента на жената.
Според нейните показания, тя е била принудена да осигури наркотици за групата и да ги консумира с младежите. Те са я принудили да тегли пари от банковата й сметка, като жената (29 години) е давала парите на младежите. До разкарване на случая се стига едва когато извършителите са запалили апартамента й.
В понеделник (22 октомври) вечерта основните обвиняеми по делото за злоупотреба са признати за виновни от Регионалния съд във Виена. 15-годишен иракчанин е осъден на три години и половина затвор, а 17-годишен румънец – на три години затвор. 15-годишен афганистанец е осъден на 15 месеца.
Малдежът от Ирак е признат за виновен в три сексуални нападения над жената, които съдът е класифицирал като изнасилване, сексуално малтретиране на беззащитно лице и сексуална принуда. Освен това 15-годишният е осъден и за изнудване на жертвата, кражба с утежняващи обстоятелства и опит за палеж. В нощта на 16 януари 2025 г. той, заедно с другите двама основни обвиняеми и 14-годишен съучастник, са подпалили апартамента на учителката.
Присъдите на основните обвиняеми по делото не са окончателни.
