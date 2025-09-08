ЗАРЕЖДАНЕ...
|Осъдиха три българки за кражба пред луксозен магазин в Лондон
Откраднатата чанта е оценена на около 2200 лв., а вътре в нея е имало луксозен часовник "Картие" на стойност около 6000 паунда, което е над 12 000 лв. Джебчийките не са успели да задигнат бижуто, а само портмоне, преди да бъдат задържани от органите на реда.
Оказва се, че Малинка Георгиева, най-младата от задържаните, е израснала във Великобритания и има дете, за което се грижи. Тя е получила най-тежката присъда, съобщава Нова тв. Въпреки искането на Кралската прокуратура трите да платят съдебните разноски, съдията отказал с аргумента, че те са в изключително тежко финансово положение.
Елена Венкова е пристигнала на Острова само дни преди ареста. Тя е майка на две деца и има ограничителни права спрямо миграционния си статут, поради предишни престъпления.
