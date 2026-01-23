Reuters.
Швейцарски съд в четвъртък отмени предварителния арест на Морети в замяна на няколко условия. Морети ще трябва да плати гаранция от около 215 000 евро, няма право да напуска страната и е "задължен да се явява в полицейското управление всеки ден".
Морети, обвиняем в разследването, започнато след трагедията, при която загинаха 40 души и 116 бяха ранени, беше в предварително задържане от 9 януари. Съпругата му Джесика Морети остава на свобода под принудителни мерки.
Освободиха от ареста собственика на бара в Кран Монтана, в който загинаха 40 души
©
Още по темата
/
Собственичката на бара в Кран-Монтана, в който при пожар загинаха 47 души, също е сред ранените
02.01
Ужасяващи кадри показват момента, в който шампанско с бенгалски огън се разнася по масите в опожарения бар в Швейцария
01.01
Още от категорията
/
Тръмп: САЩ няма да налагат наказателни мита срещу европейските страни, споразумяхме се с Рюте за Гренландия
22.01
Медведев смята, че абсурдните прогнози за развитието на световната политика започват да се сбъдват
18.01
Снеговалежите в Русия счупиха 150-годишен рекорд: Хората скачат от прозорците, за да излязат от домовете си
18.01
НАСА тества мега ракетата, която трябва да отведе астронавти на Луната за първи път от десетилетия
17.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Украйна, САЩ и Русия ще преговарят на тристранна среща в петък
20:09 / 22.01.2026
САЩ официално напускат СЗО, какви са последствията?
15:49 / 22.01.2026
Тръмп: САЩ няма да налагат наказателни мита срещу европейските ст...
09:58 / 22.01.2026
Европол разби международна престъпна мрежа, действаща в целия ЕС
16:57 / 21.01.2026
Тръмп започна речта си в Давос с критики към Европа
17:11 / 21.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.