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|Îò Âåëèêîáðèòàíèÿ: Áúëãàðèòå äà èäâàò, íÿìà êîé äà íè áåðå ãúáèòå
Ñïåøíî èìà íóæäà îò ïîäîáíè ïîëåòè, èíà÷å ðåêîëòè êàòî ÿãîäè, ãúáè è ÷óøêè ùå îñòàíàò íåïðèáðàíè èç áðèòàíñêèòå ïîëåòà - òîâà å áèëî ïðåäóïðåæäåíèåòî, îòïðàâåíî îò åêñïåðòè êúì áðèòàíñêîòî ïðàâèòåëñòâî.
Áëàãîòâîðèòåëíàòà îðãàíèçàöèÿ Êîíêîðäèÿ, åäèí îò âîäåùèòå äîñòàâ÷èöè íà ðàáîòíà ðúêà, ñå îïèòâà äà äîêàðà 10 000 ðàáîòíèöè, ïîëîâèíàòà îò ÅÑ, à äðóãàòà ïîëîâèíà îò Ðóñèÿ, Ìîëäîâà, Óêðàéíà, Áåëàðóñ, Ãðóçèÿ è Áàðáàäîñ. Íî ñòðàíè íå÷ëåíêè íà ÅÑ ñåãà ñà ñúñ çàòâîðåíè ãðàíèöè çàðàäè êîðîíàâèðóñà. À íà Îáåäèíåíîòî êðàëñòâî ñà ìó íóæíè 90 000 ðàáîòíèöè.
Ïðè òåçè ñïúíêè â íàåìàíåòî íà ðàáîòíà ðúêà èçâúí ÅÑ, Áúëãàðèÿ å îáðèñóâàíà îò Ñòåôàíè Ìîóðúë, èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð íà Êîíêîðäèÿ, êàòî "ìàëêèÿ ìàÿê çà Îáåäèíåíîòî êðàëñòâî". Ïðîáëåìúò å, ÷å ïîâå÷åòî ñàìîëåòè îò Áúëãàðèÿ ñåãà íå ëåòÿò. Óèç åúð å äîêàðàë 450 äóøè ïðåäè ñåäìèöà. Òàêà ÷å âàðèàíò îñòàâàò ÷àðòúðèòå. Öåíàòà íà ÷àðòúð íà ÷àñ îáà÷å å 10 000 ëèðè çà ñàìîëåò ñ 229 äóøè îò Ñîôèÿ äî Ëîíäîí, êîåòî ùå ðå÷å 45 000 åâðî èëè îêîëî 250 åâðî íà ÷îâåê. Ïëàíúò çà ÷àðòúðèòå ñå îáñúæäà àêòèâíî êàêòî îò Íàöèîíàëíèÿ ôåðìåðñêè ñúþç, òàêà è îò Àñîöèàöèÿòà íà ðàáîòîäàòåëèòå. Ïðàâèòåëñòâîòî îáà÷å å ïðèçîâàíî äà âíåñå ÿñíîòà ïî âúïðîñà äàëè ïðè îñèãóðåí ÷àðòúðåí ïîëåò, òîé ùå ìîæå äà èçëåòè.
Ìèíàëàòà ãîäèíà 98 ïðîöåíòà îò áåðà÷èòå íà ïëîäîâå â Îáåäèíåíîòî êðàëñòâî ñà äîøëè îòâúí, ïî-ãîëÿìàòà ÷àñò îò Áúëãàðèÿ è Ðóìúíèÿ, ïðèïîìíÿ èçäàíèåòî.
Íî îùå ïðåäè êðèçàòà, ïîðîäåíà îò åïèäåìèÿòà îò êîðîíàâèðóñà çàòÿãàíåòî íà òðóäîâèÿ ïàçàð, êîìáèíàöèÿòà îò Áðåêçèò è îò ïðîöúôòÿâàùèòå âúòðåøíè èêîíîìèêè íà Èçòî÷íà Åâðîïà, êîèòî ñà ñòàíàëè ïî-ïðèâëåêàòåëíè çà ñåçîííèòå ðàáîòíèöè, ñà äîâåëè äî ñïàä â áðîÿ íà áåðà÷èòå èäâàùè â Îáåäèíåíîòî êðàëñòâî, îòáåëÿçâà èçäàíèåòî.
Íà 23 ìàðò âå÷åðòà 200 äóøè ïîòåãëèõà ñúñ ñàìîëåò îò Ñîôèÿ êúì áðèòàíñêàòà ñòîëèöà. Íà ëåòèùåòî áÿõà ïðåäïðèåòè èçâúíðåäíè ìåðêè çà ñèãóðíîñò. Êàòî ïðè÷èíè çà ïúòóâàíåòî íÿêîè áúëãàðè ïîñî÷èõà ðàáîòà, äðóãè ðàæäàíå íà âíó÷å. "Ùå ðàáîòÿ. Àêî îòëîæà ïúòóâàíåòî, ðèñêóâàì äà îñòàíà áåç ðàáîòà", îïðàâäà ïúòóâàíåòî ñè åäèí îò çàìèíàâàùèòå.
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Êîìåíòàðè (31)
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Ìåæäóíàðîäíè íîâèíè:
Âúâ Ôðàíöèÿ ïðåâúðíàõà ñêîðîñòåí âëàê â ëèíåéêà
11:15 / 29.03.2020
Êèòàé äàðè íà Èòàëèÿ ëåêàðñòâî çà áîëíèòå îò êîðîíàâèðóñ
09:18 / 29.03.2020
Ðóñèÿ çàòâàðÿ ãðàíèöèòå ñè
09:17 / 29.03.2020
Åâðîïåéñêèÿò ñúþç å ïîñòàâåí ïðåä ãîëÿìî èçïèòàíèå çàðàäè ïàíäåìè...
09:17 / 29.03.2020
Íàä 10 000 ñà æåðòâèòå íà ïàíäåìèÿòà â Èòàëèÿ, íàä 120 000 çàðàçå...
09:16 / 29.03.2020
Íàé-ìëàäàòà æåðòâà â Åâðîïà å íà 16 ã. - â òîï ôîðìà è ñàìî ñ ëåê...
17:12 / 28.03.2020
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Äåòåíöå íà 3 ãîäèíêè îò Áóðãàñ å íàé-ìàëêèÿò ïàöèåíò ñ COVID-19 ó íàñ
08:23 / 27.03.2020
Êîðîíàâèðóñúò â è îêîëî Áóðãàñ: Ïîñëåäíà èíôîðìàöèÿ!
14:05 / 28.03.2020
Ïðîô. Êàíòàðäæèåâ íàìåêíà, ÷å ñå çàäàâàò îùå ïî-ñòðîãè ìåðêè
11:13 / 28.03.2020
Ïîñëåäíè ïîäðîáíîñòè çà íîâèòå çàðàçåíè ñ êîðîíàâèðóñ â Áóðãàñ!
13:01 / 27.03.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà