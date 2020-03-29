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Îò Âåëèêîáðèòàíèÿ: Áúëãàðèòå äà èäâàò, íÿìà êîé äà íè áåðå ãúáèòå
Àâòîð: Åêèï Burgas24.bg 12:38 / 29.03.2020Êîìåíòàðè (31)154
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Ïëîäîâåòå è çåëåí÷óöèòå ùå ñå èç÷åðïàò, àêî áðèòàíñêè ÷àðòúðíè ñàìîëåòè íå äîêàðàò ñåëñêîñòîïàíñêè ðàáîòíèöè îò Èçòî÷íà Åâðîïà, ïèøå áðèòàíñêèÿò â. "Ãàðäèúí", öèòèðàí îò ÁÒÀ.

Ñïåøíî èìà íóæäà îò ïîäîáíè ïîëåòè, èíà÷å ðåêîëòè êàòî ÿãîäè, ãúáè è ÷óøêè  ùå îñòàíàò íåïðèáðàíè èç áðèòàíñêèòå ïîëåòà - òîâà å áèëî ïðåäóïðåæäåíèåòî, îòïðàâåíî îò åêñïåðòè êúì áðèòàíñêîòî ïðàâèòåëñòâî.

Áëàãîòâîðèòåëíàòà îðãàíèçàöèÿ Êîíêîðäèÿ, åäèí îò âîäåùèòå äîñòàâ÷èöè íà ðàáîòíà ðúêà, ñå îïèòâà äà äîêàðà 10 000 ðàáîòíèöè, ïîëîâèíàòà îò ÅÑ, à äðóãàòà ïîëîâèíà îò Ðóñèÿ, Ìîëäîâà, Óêðàéíà, Áåëàðóñ, Ãðóçèÿ è Áàðáàäîñ. Íî ñòðàíè íå÷ëåíêè íà ÅÑ ñåãà ñà ñúñ çàòâîðåíè ãðàíèöè çàðàäè êîðîíàâèðóñà. À íà Îáåäèíåíîòî êðàëñòâî ñà ìó íóæíè 90 000 ðàáîòíèöè.

Ïðè òåçè ñïúíêè â íàåìàíåòî íà ðàáîòíà ðúêà èçâúí ÅÑ, Áúëãàðèÿ å îáðèñóâàíà îò Ñòåôàíè Ìîóðúë, èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð íà Êîíêîðäèÿ, êàòî "ìàëêèÿ ìàÿê çà Îáåäèíåíîòî êðàëñòâî". Ïðîáëåìúò å, ÷å ïîâå÷åòî ñàìîëåòè îò Áúëãàðèÿ ñåãà íå ëåòÿò. Óèç åúð å äîêàðàë 450 äóøè ïðåäè ñåäìèöà. Òàêà ÷å âàðèàíò îñòàâàò ÷àðòúðèòå. Öåíàòà íà ÷àðòúð íà ÷àñ îáà÷å å 10 000 ëèðè çà ñàìîëåò ñ 229 äóøè îò Ñîôèÿ äî Ëîíäîí, êîåòî ùå ðå÷å 45 000 åâðî èëè îêîëî 250 åâðî íà ÷îâåê. Ïëàíúò çà ÷àðòúðèòå ñå îáñúæäà àêòèâíî êàêòî îò Íàöèîíàëíèÿ ôåðìåðñêè ñúþç, òàêà è îò Àñîöèàöèÿòà íà ðàáîòîäàòåëèòå. Ïðàâèòåëñòâîòî îáà÷å å ïðèçîâàíî äà âíåñå ÿñíîòà ïî âúïðîñà äàëè ïðè îñèãóðåí ÷àðòúðåí ïîëåò, òîé ùå ìîæå äà èçëåòè.

Ìèíàëàòà ãîäèíà 98 ïðîöåíòà îò áåðà÷èòå íà ïëîäîâå â Îáåäèíåíîòî êðàëñòâî ñà äîøëè îòâúí, ïî-ãîëÿìàòà ÷àñò îò Áúëãàðèÿ è Ðóìúíèÿ, ïðèïîìíÿ èçäàíèåòî.

Íî îùå ïðåäè êðèçàòà, ïîðîäåíà îò åïèäåìèÿòà îò êîðîíàâèðóñà çàòÿãàíåòî íà òðóäîâèÿ ïàçàð, êîìáèíàöèÿòà îò Áðåêçèò è îò ïðîöúôòÿâàùèòå âúòðåøíè èêîíîìèêè íà Èçòî÷íà Åâðîïà, êîèòî ñà ñòàíàëè ïî-ïðèâëåêàòåëíè çà ñåçîííèòå ðàáîòíèöè, ñà äîâåëè äî ñïàä â áðîÿ íà áåðà÷èòå èäâàùè â Îáåäèíåíîòî êðàëñòâî, îòáåëÿçâà èçäàíèåòî.

Íà 23 ìàðò âå÷åðòà 200 äóøè ïîòåãëèõà ñúñ ñàìîëåò îò Ñîôèÿ êúì áðèòàíñêàòà ñòîëèöà. Íà ëåòèùåòî áÿõà ïðåäïðèåòè èçâúíðåäíè ìåðêè çà ñèãóðíîñò. Êàòî ïðè÷èíè çà ïúòóâàíåòî íÿêîè áúëãàðè ïîñî÷èõà ðàáîòà, äðóãè ðàæäàíå íà âíó÷å. "Ùå ðàáîòÿ. Àêî îòëîæà ïúòóâàíåòî, ðèñêóâàì äà îñòàíà áåç ðàáîòà", îïðàâäà ïúòóâàíåòî ñè åäèí îò çàìèíàâàùèòå.



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