За първи път от 17 години насам Хърватия връща задължителната военна служба. От понеделник 800 младежи ще започнат двумесечен интензивен курс на военно обучение, информираВръщането на задължителната военна служба е част от широката стратегия на Загреб за отговор на заплахите за сигурността в Европа и на Западните Балкани. Въпреки разделението на общественото мнение, половината от първата група наборници са доброволци. 10% от тях са жени. Само 10 души са подали възражение по съвест за военна служба и са пожелали да отслужат в цивилно ведомство, като това е най-ниският процент в Европа.Общо 4000 души годишно трябва да преминават военно обучение според плановете на хърватските власти. Наборниците ще получат знания и умения по оцеляване, самоотбрана, първа помощ и управление на ударни дронове.Програмата предвижда заплащане в размер на 1100 евро месечно, службата да се зачита за трудов стаж и да дава предимство при кандидатстването за държавна работа.С Хърватия натовските държави в Европа, в които военната служба е задължителна, стават десет. Наборници привикват също Гърция, Турция, Финландия, Швеция, Норвегия, Дания, Естония, Литва и Латвия.