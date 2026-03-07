Global Banking & Finance Review.
Връщането на задължителната военна служба е част от широката стратегия на Загреб за отговор на заплахите за сигурността в Европа и на Западните Балкани. Въпреки разделението на общественото мнение, половината от първата група наборници са доброволци. 10% от тях са жени. Само 10 души са подали възражение по съвест за военна служба и са пожелали да отслужат в цивилно ведомство, като това е най-ниският процент в Европа.
Общо 4000 души годишно трябва да преминават военно обучение според плановете на хърватските власти. Наборниците ще получат знания и умения по оцеляване, самоотбрана, първа помощ и управление на ударни дронове.
Програмата предвижда заплащане в размер на 1100 евро месечно, службата да се зачита за трудов стаж и да дава предимство при кандидатстването за държавна работа.
С Хърватия натовските държави в Европа, в които военната служба е задължителна, стават десет. Наборници привикват също Гърция, Турция, Финландия, Швеция, Норвегия, Дания, Естония, Литва и Латвия.
текст: Милен Кандарашев
От понеделник: Хърватия връща задължителната военна служба
©
Още от категорията
/
Мултифондовете: От 1 септември до 30 ноември трябва да решим как да бъдат управлявани парите ни
06.03
САЩ и Израел атакуваха сградата на Експертния съвет на Иран, в която трябва да се избере нов лидер на страната
03.03
Батарея с ракети Patriot, разположена в Турция, ще защитава и България от евентуални ирански атаки
03.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Европейска държава ще реши дали да възобнови преговорите за членс...
22:33 / 06.03.2026
Британското МВнР за Кипър: Очакват се терористични атаки на остро...
21:03 / 06.03.2026
Тръмп: Куба е следващата и скоро ще падне
21:22 / 06.03.2026
Поредна вандалска проява срещу Българския културен клуб в Битоля
21:22 / 06.03.2026
Тръмп ще приеме само "безусловната капитулация" на Иран
16:40 / 06.03.2026
Въздушна тревога над Кипър
11:24 / 06.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.