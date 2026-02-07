Отчетоха изключително голям температурен контраст в Европа
Причината за този силен контраст е мощен блокиращ антициклон, който задържа студения въздух над Източна и Северна Европа, докато едновременно с това южните и западните части на континента попадат под влияние на по-топли въздушни маси от Африка.
Метеоролозите предупреждават, че подобни резки температурни разлики създават условия за екстремни метеорологични явления – силни ветрове, интензивни валежи, поледици и бързи промени във времето, особено в преходните зони между студения и топлия въздух.
