Отиде си един от откривателите на ДНК
Уотсън е издъхнал в хоспис на Лонг Айлънд, щата Ню Йорк.
Американският биолог получава Нобеловата награда по физиология и медицина през 1962 г. заедно с Франсис Крик и Морис Уилкинс за откриването на молекулярната структура на дезоксирибонуклеиновата киселина – откритие, което променя биологията и медицината, припомня NOVA.
По-късно научната му репутация бе засенчена от расистки изказвания, които предизвикаха остри реакции и доведоха до оттеглянето му от активна научна дейност.
