Почина Мийт Лоуф - певец и актьор, чийто албум Bat Out of Hell е един от най-продаваните в историята и който изигра Еди в The Rocky Horror Picture Show. Той бе на 74 години.



Носителят на "Грами", чието истинско име е Марвин Лий Адей, почина в четвъртък вечерта със съпругата си Дебора до себе си, съобщи дългогодишният агент на Meat Loaf Майкъл Грийн от името на семейството, като добави, че дъщерите на певеца Пърл и Аманда и близки приятели също са имали възможност д а прекарат време с него и да се сбогуват през последните 24 часа. Причината за смъртта не се съобщава.