|Отиде си прочута авторка на бестселъри
Най-успешните произведения на Купър са The Rutshire Chronicles, започвайки с Riders през 1985 г., които изобразяват скандалите, сексуалния живот и социалните кръгове на богатите хора от провинцията, занимаващи се с езда.
Следващият роман Rivals е публикуван през 1988 г. и миналата година е превърнат в хитов телевизионен сериал на Disney+. Само във Великобритания са продадени общо над 11 милиона книги от нея.
В изявление децата ѝ Феликс и Емили казаха: "Мама беше лъчът на светлината в живота на всички нас. Любовта ѝ към цялото ѝ семейство и приятели не знаеше граници. Неочакваната ѝ смърт дойде като пълен шок.“
