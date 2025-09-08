ЗАРЕЖДАНЕ...
|Откриха "извънземна" порта в планината!
В Reddit се появиха кадри на изследователи пред "гигантска врата“, разположена в планините Джунгарски Алатау в Казахстан. Като сцена от епичен филм, 30-секундният клип показва смаяните изследователи, търсещи начин да влязат.
Един изумен потребител на Reddit коментира, че вратата е доказателство за "древни извънземни “, докато друг попита дали там се крие "извънземен космически кораб“, предава Daily Mail.
Други го сравняват с "началото на първата игра Tomb Raider“ и Вратите на Дюрин от "Властелинът на пръстените“ на Дж. Р. Р. Толкин.
Изглежда също така има сходства с огромния вход към двореца на Джаба от филма от поредицата "Междузвездни войни“ "Завръщането на джедаите“.
Клипът, който беше публикуван и в X ( Twitter ), е заснет в планините Джунгарски Алатау в Казахстан, близо до границата с Китай. На надморска височина от 2000 метра, Джунгарският Алатау е известен със своите сурови предпланини, хребети и крепости. Кадрите започват с близък план на двамата мъже изследователи, които правят предпазливи стъпки в снега пред скалиста маса.
След това, камерата от въздуха – вероятно прикрепена към дрон – постепенно се завърта, за да разкрие масивната полукръгла формация, подобна на врата.
Използвайки височината на мъжете като ориентир, така нареченият "вход“ изглежда е висок поне 12 метра и приблизително толкова широк. Но скалата зад нея изглежда се спуска значително надолу, което предполага, че всяка тайна пещера отвъд би имала сравнително нисък таван.
