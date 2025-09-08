Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Откриха "извънземна" порта в планината!
Автор: Екип Burgas24.bg 17:13Коментари (0)202
©
Илюстративна снимка
В продължение на векове хората претърсват вселената в търсене на някакви доказателства за извънземен живот. Сега потребителите на социалните мрежи смятат, че най-накрая е открито – точно тук, на Земята.

В Reddit се появиха кадри на изследователи пред "гигантска врата“, разположена в планините Джунгарски Алатау в Казахстан. Като сцена от епичен филм, 30-секундният клип показва смаяните изследователи, търсещи начин да влязат.

Един изумен потребител на Reddit коментира, че вратата е доказателство за "древни извънземни “, докато друг попита дали там се крие "извънземен космически кораб“, предава Daily Mail.

Други го сравняват с "началото на първата игра Tomb Raider“ и Вратите на Дюрин от "Властелинът на пръстените“ на Дж. Р. Р. Толкин.

Изглежда също така има сходства с огромния вход към двореца на Джаба от  филма от поредицата "Междузвездни войни“  "Завръщането на джедаите“.

Клипът, който беше публикуван и в X ( Twitter ), е заснет в планините Джунгарски Алатау в Казахстан, близо до границата с Китай. На надморска височина от 2000 метра, Джунгарският Алатау е известен със своите сурови предпланини, хребети и крепости. Кадрите започват с близък план на двамата мъже изследователи, които правят предпазливи стъпки в снега пред скалиста маса.

След това, камерата от въздуха – вероятно прикрепена към дрон – постепенно се завърта, за да разкрие масивната полукръгла формация, подобна на врата.

Използвайки височината на мъжете като ориентир, така нареченият "вход“ изглежда е висок поне 12 метра и приблизително толкова широк. Но скалата зад нея изглежда се спуска значително надолу, което предполага, че всяка тайна пещера отвъд би имала сравнително нисък таван.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Принц Хари се завърна в Обединеното кралство
17:13 / 08.09.2025
Турция блокира достъпа до популярни онлайн платформи
17:11 / 08.09.2025
Засякоха силно земетресение в Гърция
17:11 / 08.09.2025
Терористична атака в Йерусалим
12:11 / 08.09.2025
Почина голяма рок легенда
09:55 / 08.09.2025
Поредно силно земетресение в Турция, хора прекараха нощта навън
09:56 / 08.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Пожари 2025
Първият учебен ден
Застреляха Алексей Петров
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: