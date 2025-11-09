Химически компании като BASF, Bayer, Corteva и Syngenta системно са омаловажавали токсичността на трифлуороцетната киселина (TFA) - ултракратковерижен PFAS, известен като "вечен химикал", който замърсява питейната вода в цяла Европа. Това разкри ново разследване на Pesticide Action Network Europe, публикувано в края на септември 2025 година.Докладът, озаглавен "Manufacturing Doubt: How Industry Downplays TFA's Toxicity", показва как водещите химически производители са забавяли предоставянето на токсикологични данни и са оказвали натиск върху европейските институции - Европейската агенция по химикали (ECHA) и Европейския орган за безопасност на храните (EFSA).Анализът на PAN Europe, базиран на документи, получени чрез официални искания за достъп до информация, съдържа доказателства за сериозни здравни рискове от TFA. Установени са очни и скелетни малформации при животински тестове, нарушения в хормоните на щитовидната жлеза, увреждания на черния дроб и имунната система, както и намалено качество на спермата.Въпреки че европейското законодателство изисква забрана на пестициди, които отделят токсични остатъци като TFA, химическите компании са лобирали за пределна стойност от 294 микрограма на литър за питейна вода. Това е повече от сто пъти по-слаба стойност от най-строгите национални стандарти в Европа.TFA е изключително устойчиво и силно мобилно съединение, което се натрупва в подземните и питейните води, както и в храните. Научните данни сочат потенциални рискове за развитието и репродуктивното здраве на хората."Това е тревожен пример как корпоративни интереси могат да блокират научната истина и да застрашат здравето на милиони европейци," заяви д-р инж. Андрей Велчев, председател на Сдружението за достъпна и качествена храна."Вече има сериозни доказателства, че TFA се натрупва във водата и храната ни. Българските институции трябва да поискат от Европейската комисия и националните контролни органи незабавни действия - забрана на PFAS пестициди и ясни лимити за TFA в питейната вода. Не можем да си позволим още години забавяне," добави той.Минерална вода също е замърсенаПо данни на Greenpeace, публикувани по-рано тази година, в 12 от 16 проби минерална вода от Италия и Германия са открити високи нива на TFA. В някои случаи стойностите надвишават над 20 пъти най-строгите национални лимити в Европа. Това потвърждава, че проблемът вече е широко разпространен и засяга потребителите в целия Европейски съюз.В момента Европейската агенция по химикали оценява класификацията на TFA като вещество, токсично за възпроизводството, докато Европейският орган за безопасност на храните работи по нови референтни стойности за безопасност за потребителите."От години европейските регулатори се поддават на манипулациите на индустрията. Сега водата ни в цяла Европа е замърсена с TFA, а всяко ново пръскане с PFAS-пестициди влошава ситуацията. Това трябва да спре днес," заяви Саломе Ройнел, експерт по политики в PAN Europe."Науката е ясна - TFA е опасен, натрупва се необратимо в околната среда и изисква спешна реакция," допълни д-р Велчев. "Здравето на хората трябва да стои над печалбите на химическите корпорации."