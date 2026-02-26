Сподели close
Полските власти са разкрили тайни тунели на границата с Беларус, чрез които в Европа се изпращат нелегални мигранти, пише The Telegraph. За миналата година са били открити четири такива съоръжения, като за строителството им били използвани експерти от Близкия Изток, допълва изданието.

Един от големите тунели е бил открит близо до село Наревка в Източна Полша, като през него са преминали 180 нелегални мигранти, главно от Афганистан и Пакистан. Повечето от тях били арестувани от полските власти при излизането им от съоръжението.

Tунелът бил с височина метър и половина, а входът от беларуска страна бил скрит в гора. Общата дължина на съоръжението била около 60 метра.

Начина на изграждане на тунела напомня на съоръженията на Хамас в Газа, или в Ливан, отбелязва The Telegraph.

текст: Милен Кандарашев