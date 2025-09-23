Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Откъде Тръмп взе идеята, че парацетамолът причинява аутизъм? Какво казват руските учени
Автор: Николина Александрова 11:31Коментари (0)66
©
Доналд Тръмп направи сензационно изказване в Овалния кабинет за връзката между приема на тайленол, антипиретично лекарство, съдържащо парацетамол, и риска от аутизъм по време на бременност.

Според руски изследователи на аутизма Тръмп е направил заключенията си въз основа на научно проучване, проведено в Харвардския университет, пише Газета. ру. Президентът на САЩ говори и за левковорина като обещаващо лекарство за аутизъм, което се потвърждава от научна статия в авторитетното списание Nature. Но, всичко това изисква допълнителни изследвания.

Вреден ли е парацетамолът?

Доналд Тръмп обяви, че бременните жени трябва да ограничат употребата на ацетаминофен, обикновено наричан тиленол в САЩ и парацетамол в други страни. Според Тръмп лекарството увеличава риска от аутизъм при деца, ако се приема от бременни жени. Това твърдение в момента се оспорва горещо от учените по целия свят.

Както смятат руските учени

Татяна Овсянникова, изследовател в Центъра МЕГ на Московския държавен университет по психология и образование, председател на професионалната асоциация (съюз) на поведенческите анализатори: "В своите заключения Тръмп се основава на най-новия преглед на групите от Харвард и "Маунт Синай", публикуван на 14 август 2025 г.".

Какво показва масивът от изследвания?

"Асоциациите в наблюдателните проучвания са малки и нестабилни при строг контрол на семейните/генетичните фактори (например, сиблингов анализ в Швеция, 2,5 млн. деца; JAMA, 2024) връзката между аутизъм и парацетамол изчезва, което показва конфаундинг, а не причинност“, посочва Овсянникова.

Ето защо досега профилните организации — например ACOG — професионалната асоциация на лекарите, специализирани в областта на акушерството и гинекологията в Съединените щати, все още считат ацетаминофена за един от малкото допустими аналгетици по време на бременност "по показания, в минимална ефективна доза и за кратко“. Нови строги забрани не са въведени.

Изводи:

"Към днешна дата няма доказателства за причинно-следствена връзка между ацетаминофена и аутизма. При висока температура рискът от хипертермия за плода е доказан – понижаването на температурата е оправдано.

Всякакви големи промени в препоръките трябва да се правят след съгласуване с ACOG, NIH (National Institutes of Health — национални институти по здравеопазване в САЩ) и независима експертиза.

Какво се посочва в статията на Харвард?

Статията, публикувана на 14 август, се нарича "Оценка на доказателствата за употребата на ацетаминофен и нарушенията в невроразвитието с използване на методологията на навигационния наръчник“. Методът Navigation Guide methodology е протокол, който позволява надеждна оценка на научните изследвания в тяхната съвкупност, без да се правят грешки.

Заключението в нея гласи:

"Многобройни внимателно планирани изследвания показаха, че при децата на майки, изложени на въздействието на ацетаминофен, по-често се диагностицират нарушения в невроразвитието, включително разстройство от аутистичния спектър (ASD) и синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD), отколкото при деца на майки, които не са били изложени на въздействието на ацетаминофен“.

Според авторите на статията, повечето от резултатите са последователни в различни периоди от време, набори от данни и групи пациенти: Когато майката приема ацетаминофен по време на бременност, вероятността детето й да има нарушения в неврологичното развитие, включително ADHD или ASD, се увеличава и тези връзки също са официално статистически значими.

"Въпреки че ацетаминофенът остава предпочитаният аналгетик поради относително благоприятния си профил на безопасност в сравнение с други лекарства, към употребата му трябва да се подхожда разумно, особено в светлината на потенциалните ефекти върху развитието на плода през перинаталния период. За лечение на треска се препоръчват нефармакологични възможности (напр. физическо охлаждане) или медицински съвети", сепосочва в статията.

Според авторите експерименталните проучвания са показали биологичната правдоподобност на потенциалните неблагоприятни ефекти на ацетаминофен върху мозъка на плода. Ацетаминофенът свободно преминава през плацентарната бариера, достигайки нива в кръвообращението на плода, подобни на тези на майката, по-малко от час след поглъщането от майката. В допълнение, развиващият се мозък е силно податлив на вреден оксидативен стрес, тъй като расте и узрява бързо и изисква значителен енергиен метаболизъм. Животински модели показват, че пренаталното излагане на ацетаминофен повишава маркерите за оксидативен стрес в мозъка на плода и е свързано с дефицити в неврологичното развитие.

В допълнение, ацетаминофенът е ендокринен разрушител, който директно нарушава хормонално-зависимите процеси, влияе върху развитието на нервната система и репродуктивните нарушения и може да промени стероидогенезата в плацентата и да причини увреждане на плацентата. In vivo, in vitro и ex vivo проучванията показват, че ацетаминофенът директно нарушава хормоналнозависимите процеси, които участват в неврологичното развитие.

Както смята професорът, и.д. завеждащ катедрата по психотерапия в ИКПСР и лекар в Първа детска болница "И. Н. Пирогов“ Михаил Некрасов: "Засега връзката между развитието на аутизъм и приемането на парацетамол е много необоснована".

"Парацетамолът не оказва пряко въздействие върху нервната система. Ето защо към момента не е установена връзка между приема на парацетамол от бременни жени и развитието на аутизъм у детето. Няма достоверни данни по този въпрос".



Още по темата: общо новини по темата: 123
23.09.2025 »
23.09.2025 »
20.09.2025 »
19.09.2025 »
18.09.2025 »
17.09.2025 »
предишна страница [ 1/21 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Колапс след кибератака: Фабриките на Jaguar Land Rover няма да ра...
10:23 / 23.09.2025
Глобяват ни в Гърция, ако не спазваме странни забрани
09:48 / 23.09.2025
Арестуваха мъж за насочване с лазерна показалка към хеликоптера н...
10:01 / 23.09.2025
Тръмп: Приемът на парацетамол е вреден
09:18 / 23.09.2025
Белгия, Люксембург, Монако и Малта обявиха признаването на Палест...
09:08 / 23.09.2025
Норвегия затвори въздушното пространство над летището в Осло зара...
08:55 / 23.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
10:04 / 22.09.2025
Българин: Не знаех, че има такава глоба, за първи път разбирам!
09:43 / 21.09.2025
Важна информация за шофьорите: Продажбата на кола под 1 година не минава без декларация
16:34 / 21.09.2025
Производител: Килограм грозде на едро се продава за около 2 лева, в магазина достига до 8 лева
12:42 / 21.09.2025
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
11:50 / 21.09.2025
Сервитьорка от Украйна спаси живота на клиент в заведение на морето
16:31 / 22.09.2025
Нещо интересно предстои в Бургас
05:35 / 21.09.2025
Актуални теми
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Войната в Украйна
Актрисата Виолета Донева е била открита мъртва в апартамента си
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: