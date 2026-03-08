Сподели close
Властите в Обединените арабски емирства съобщават, че отломки от успешно прихванат дрон са причинили ''инцидент'' по фасадата на луксозния небостъргач Marina Tower 23 в Дубай, пише агенция Anadolu.

Няма съобщения за ранени, посочват още властите.

Снимки и видеа в социалните мрежи показват суматохата около Marina Tower 23, чуват се и линейки. От небостъргача се вижда да излиза дим.

Сградите около Marina Tower 23 са евакуирани.

Луксозния небостъргач се намира много близо до туристическите атракции и институции на града, включително Американския университет в Дубай и търговския център Дубай ''Марина Мол''.

Докато звукът от прихващанията отекваше из града, жителите на Дубай и Абу Даби получаваха предупреждения на мобилните си телефони за приближаващи ракети.

Ударите дойдоха
малко след като президентът на Обединените арабски емирства Мохамед бин Зайед Ал Нахаян направи изключително редки публични изявления, описвайки Иран като ''враг''.

"Обединените арабски емирства са красиви, Обединените арабски емирства са пример за подражание, но ви казвам, не се заблуждавайте от това“, предупреди той  по време на посещение в болница, лекуваща цивилни, ранени при ударите. 

''Ръката на Обединените арабски емирства може да стигне далеч и е силна, плътта ѝ е горчива. Ние не сме лесна плячка'', обобщи Ал Нахаян.