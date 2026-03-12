От юли 2024 г. влезе в сила ново правило, според което капачките на пластмасовите бутилки за еднократна употреба с вместимост до три литра трябва да бъдат прикрепени към самата бутилка. Регламентът е част от европейска директива, насочена към намаляване на пластмасовите отпадъци. Нововъведението обаче предизвика оживени дискусии, включително въпроса дали тези капачки улесняват или затрудняват хората с увреждания.Дебатът се разгоря, след като баварският министър-председател Маркус Зьодер се оплака, че заради новият "проклет капак“ напитката му се излива върху дрехите му, когато се опитва да го отстрани. Въпреки че коментарът му беше приет с доза ирония, темата засегна реални проблеми за някои потребители.В обществените дискусии се появиха различни мнения. Според някои хора новите капачки са неудобни за хора с ограничена подвижност на ръцете - например възрастни хора или страдащи от остеоартрит. Те посочват, че макар пластмасовите бутилки да са по-леки и удобни за използване, закрепените капачки могат да бъдат трудни за отваряне.Други потребители обаче споделят противоположен опит. Някои хора с остеоартрит твърдят, че новият тип капачки дори улеснява отварянето на бутилките. Подобно мнение изразяват и близки на хора с болестта на Паркинсон, за които фиксираната капачка е по-лесна за използване, защото не се губи и не трябва да се държи отделно.Според проф. Хелен Абел, специалист по хирургия на ръката в Мюнхен, основният механизъм за отваряне на бутилката не се е променил, а именно той може да бъде труден за хора със слаб захват.Въпреки това закрепената капачка има предимства за хора с Паркинсон или с намалена чувствителност в пръстите, които трудно задържат малки предмети. Освен това тя може да бъде полезна за хора със зрителни увреждания или за хора в инвалидни колички, тъй като падналата капачка не трябва да се търси или вдига от земята.Експерти по продуктов дизайн също подчертават, че подобни решения винаги включват компромиси. Проф. Олаф Тиле от Техническия университет в Нюрнберг обяснява, че съвременният дизайн вече не се основава само на принципа "формата следва функцията“. Освен практичността се вземат предвид и фактори като безопасност, социално въздействие и екологични цели.Според него е невъзможно един продукт да бъде напълно удобен за всички. Обикновено около пет процента от населението в двата края на статистическата скала остават извън стандартния дизайн.В такива случаи на помощ идват допълнителни решения и помощни средства. Като пример Тиле посочва бурканите с конфитюр, които често са трудни за отваряне. Затова на пазара се предлагат различни устройства за отваряне на винтови капачки – механични, електрически или с гумени ленти. Днес, благодарение на технологии като 3D принтирането, създаването на индивидуални помощни средства става все по-лесно.В крайна сметка експертите са единодушни, че новите фиксирани капачки имат както предимства, така и недостатъци за хората с увреждания. Дали те са полезни или проблемни зависи най-вече от конкретния вид увреждане и индивидуалните нужди на потребителя.