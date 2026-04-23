Словакия отново получава нефтени достави по петролопровода "Дружба", съобщи местното Министерство на икономиката, цитирано от "Ройтерс".

"Министерството на икономиката информира, че днес в 02:00 ч. сутринта (03:00 часа б.в. б.а) получаването на петрол от Словакия по петролопровода "Дружба“ беше възобновено“, се посочва в кратката информация на местната институция.

Взаимни обвинения

Доставките през трасето прекъснаха през януари, а Киев и Москва си отправиха взаимни обвинения относно спирането на доставките.

След това Украйна обяви, че ограниченията в преноса са заради наложащ ремонт, а по-късно от Братислава отправиха обвинения към Киев, че възобновяването на работата на петролопровода е умишлено. Подобни критики бяха отправени и от Унгария.

Именно двете страни са изключително зависими от доставките на суров петрол по трасето.

Заемът за Украйна

След като петролът отново тече по "Дружба", това накара Унгария да оттегли ветото си върху заем от Европейския съюз в размер на 90 милиарда евро към Украйна, от който Киев спешно се нуждае, за да може да поддържа своята ликвидност.

Заемът ще бъде финансиран чрез съвместно емитирани облигации на ЕС на капиталовите пазари и ще бъде обезпечен с наличния бюджетен марж в дългосрочния бюджет на блока, пише ДПА.

Европейската комисия се надява да отпусне първия транш от 45 млрд. евро до края на юни.