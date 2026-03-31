Случаят с убийството на 29-годишната манекенка Памела Дженини, която беше намушкана до смърт на балкона на апартамента си в Милано през октомври 2025 г., взема нов, смразяващ обрат, предава Proto Thema.

Според италианските медии, неизвестни лица са разбили ковчега на жената и са отнесли черепа ѝ, пет месеца след смъртта ѝ.

Мрачното откритие е направено в понеделник (30 март) от служители на гробището.

Властите смятат, че в случая вероятно са замесени между три и четири лица, без обаче да е установен мотивът за отвратителното деяние. Разследването се води по обвинение в оскверняване на мъртвец и кражба на част от трупа, престъпления, които се наказват с лишаване от свобода до седем години, съгласно италианското законодателство.

Припомняме, че 29-годишната жена бе убита с повече от 24 удара с нож, като основен обвиняем е 52-годишният й бивш партньор, бизнесменът Джанлука Сончин.

Според властите мъжът я е тормозил и я е притискал да се съберат отново след раздялата им. Той е влязъл в апартамента й, използвайки ключове, които все още е имал в себе си.

Малко преди нападението 29-годишната жена изпратила съобщение на своя приятелка, в което изразила страх от поведението на бившия си партньор. Свидетели разказват, че я чули да вика за помощ, преди да пристигнат властите.