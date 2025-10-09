ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Пациент живя 171 дни с трансплантиран свински черен дроб
Пациентът е 71-годишен мъж, страдащ от чернодробно заболяване, предизвикано от хепатит B и рак на черния дроб. По информация от лекарите, той не е могъл да получи човешки орган.
Според публикация в специализираното издание Journal of Hepatology, пациентът е живял 171 дни след процедурата. Това показва, че свинският черен дроб може временно да изпълнява основните функции в човешкото тяло. Въпреки това, медиците подчертават, че подобни интервенции все още крият сериозни рискове и предизвикателства.
Трансплантираният орган е от специално отгледано миниатюрно прасе от породата Diannan, чийто черен дроб е преминал през десет генетични модификации. Целта на тези промени е да се намали рискът от отхвърлянето от човешката имунна система и да се подобри безопасността при кръвосъсирването.
През първия месец след операцията черният дроб е функционирал изненадващо добре - произвеждал е жлъчка и ключови протеини, без признаци на остра имунна реакция. На 38-ия ден обаче се появили усложнения - пациентът развил тежко състояние, известно като тромботична микроангиопатия (xTMA), свързано с увреждането на кръвоносните съдове и имунен отговор към чуждия орган.
Макар лечението временно да е овладяло състоянието на мъжа, по-късно се появили вътрешни кръвоизливи, довели до смъртта на пациента на 171-ия ден.
"Този случай доказва, че генетично модифицираният свински черен дроб може да функционира в човешкия организъм за продължителен период", обясни водещият изследовател д-р Бейченг Сун. "Това е важна стъпка напред, която разкрива както потенциала, така и предизвикателствата - особено свързани с нарушеното кръвосъсирване и имунните усложнения, които все още трябва да бъдат проучени".
Според Световната здравна организация хиляди хора умират всяка година в очакване на чернодробна трансплантация. В Китай стотици хиляди страдат от чернодробна недостатъчност, но едва около 6000 души годишно получават трансплантация.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Грандиозният проект в Гърция, който привлече над 17 хил. купувачи...
17:26 / 08.10.2025
Българин предизвика жестока катастрофа със загинал и ранени в Хър...
16:46 / 08.10.2025
ЕП въвежда ново определение за месо – названията на продуктите "...
16:01 / 08.10.2025
Датският премиер: Тръмп не е престанал да иска Гренландия
11:56 / 08.10.2025
Цената на златото удари нов рекорд
09:34 / 08.10.2025
Енергиен обрат: Възобновяемите източници с водеща роля в световно...
16:46 / 07.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Обстановката в Ахтопол се усложнява
10:18 / 07.10.2025
След новите валежи: Каква е обстановката в Бургаско?
09:51 / 07.10.2025
На тези места в Бургаско не трябва да се пие вода от чешмата!
11:38 / 08.10.2025
Излекуваха бургазлия от вирусен енцефалит в УМБАЛ Бургас
15:10 / 08.10.2025
Арестуваха участничка в "Ергенът"
14:40 / 07.10.2025
Улиците в Лозенец са под вода
10:50 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета