Tanjug.
"Папата прекара посещението си в джамията в мълчание, в дух на самообладание и внимателно слушане, с дълбоко уважение към мястото и вярата на тези, които се събират там в молитва“, се казва в изявление на пресслужбата на Светия престол.
Папа Лъв, който пристигна в джамията тази сутрин, беше придружен от турския министър на културата и туризма Мехмет Нури Ерсой, провинциалния мюфтия на Истанбул Емрулах Тунджел и служители на джамията. Мюезинът на джамията "Султан Ахмет“, Ашгин Муса Тундза, даде информация за джамията на папата.
Следобед папата ще участва в служба църквата "Свети Георги" - седалището на Вселенската патриаршия и ще се срещне с патриарх Вартоломей 1-ви.
Довечера главата на Римокатолическата църква ще изнесе Света литургия във "Фолксваген Арена" - най-голямата зала в Турция с капацитет 6500 души.
Папа Лъв XIV посети Синята джамия в Истанбул
