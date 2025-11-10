The Guardian.
Саркози е в затвора от 21 октомври, но адвокатите му веднага поискаха да бъде освободен до приключване на съдебния процес, като други възможни варианти са електронна гривна или домашен арест.
Очаква се той да се яви в съда чрез видеовръзка.
Семейството и съюзниците на Саркози пристигнаха вече в съда.
Съпругата на Саркози, Карла Бруни, е в Апелативния съд в Париж, за да подкрепи съпруга си в усилията му да напусне затвора.
Парижкият съд решава дали Никола Саркози може да напусне затвора
