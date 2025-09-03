Новини
Паркът в град Средец ще бъде изцяло обновен
Автор: Николай Парашкевов 11:21
Паркът в град Средец ще бъде изцяло обновен, установи справка на Burgas24.bg. Местната администрация е обявила обществена поръчка, чрез която теренът да бъде облагороден. Част от парка вече бе обновена, но сега амбицията на общината е за извършване на цялостен ремонт.

Стойността на обществената поръчка е малко над 500 хил. лв. с ДДС.

Проектът предвижда ремонт на съществуващата алейна мрежа, включително почистване, полагане на бордюри, необходима маркировка и разделителни ивици за  обособяване на алеи за пешеходци и велосипедисти. Около пешеходните пространства е предвидено парковоро енергоспестяващо осветление, пейки и кошчета за боклук. По желание на възложителя са проетирани велоалеи с дължина 1550 м. Предвижда се и ремонт в зоната около централния вход на парка.

Проектът предвижда обособяване на три тематични къта.

Зона "История“– тук е предвидена своеобразна класна стая на открито с дървени пънчета и П-образни дървени конструкции с хоризонтално поставени въжета, по които да се закачат различни информационни материали за исторически събития от античността през Възраждането до наши дни. 

Зона "Природа“ -  своеобразен "музей на природата“ с оформен кът за засаждане на различни билки от региона, информационни табели и детско съоръжение с въжета за баланс и катерене, което ще се ползва и за закрепване по него на творби при изложби на открито.  

Зона "Странджа - Йълдъз“, зона за отдих - разположена върху съществуваща асфалтова площадка в западната част на парка. Настилката ще се поднови, като в новата зона ще се обособят места за пикник с дървени пейки и маси, беседки за събиране на групи от хора, кошчета и няколко образователни игри.

В голямата част от парка няма никакво осветление, поради което се предвижда изграждането на такова. За парково осветление ще бъдат използвани енергоспестяващи осветителни тела. Ще бъде монтиран и водоустойчиво LED информационно табло.

Предвижда се сеч на негодните и опасни дървета.

При сключване на договор за изпълнение ремонтните дейности не трябва да продължат повече от 6 месеца.








