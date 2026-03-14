CENTCOM), нефтените съоръжения на Ислямската република, разположени там, не са били повредени от атаката.
''Вчера американските сили нанесоха мащабен, прецизен удар по остров Харг в Иран. Атаката унищожи запасите от военноморски мини, бункери за съхранение на ракети и множество други военни съоръжения'', се казва в изявлението.
''Американските сили успешно удариха над 90 ирански военни цели на остров Харг, като същевременно запазиха нефтената инфраструктура'', отбелязват още от Централно командване на въоръжените сили на САЩ.
Last night, U.S. forces executed a large-scale precision strike on Kharg Island, Iran. The strike destroyed naval mine storage facilities, missile storage bunkers, and multiple other military sites. U.S. forces successfully struck more than 90 Iranian military targets on Kharg… pic.twitter.com/2X1glD4Flt— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 14, 2026
