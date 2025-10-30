CBS News.
Майката на Леандро Де Ниро-Родригес, Дрена Де Ниро, по-рано заяви, че той е починал, след като са му продали хапчета, смесени с фентанил. Съдебният лекар е постановил смъртта му като случайна, причинена от смес между фентанил, кокаин и други наркотици.
Прокурорите твърдят, че петимата арестувани са използвали социални мрежи и други приложения за криптирани съобщения, за да продават наркотиците.
Една от жертвите е предупредила един от петимата арестувани, че наркотиците, които са ѝ продали, са ѝ причинили свръхдоза, и му е казала "просто предупредете клиентите, че от партидата може да са изключително силни“. По-късно тя е починала след друга свръхдоза, съобщиха прокурорите.
Други 19 души са обвинени в предполагаемо организиране на рекет за разпространение на наркотици в парка "Уошингтън Скуеър“ в Ню Йорк от 2020 г. насам.
В обвинителния акт се твърди, че те са "поддържали целогодишен пазар за опиоиди и крек кокаин“ в парка. Различните обвиняеми са били арестувани над 80 пъти за престъпления, свързани с наркотици, и когато са били освобождавани, са се връщали отново в парка, за да продават.
