Sky News. Според NBC News очакваната дата на освобождаването му е 8 май 2028 г., според Федералното бюро на затворите.
55-годишният музикант беше осъден на 50 месеца затвор и глоба от 500 000 долара по обвинения в трафик на хора с цел проституция. Прокуратурата настояваше Комбс, който за първи път получава присъда по наказателно дело, да изтърпи 11 години лишаване от свобода, но съдът намери 11-годишната присъда за "неподходяща".
Комбс пледира невинен и продължава да отрича вината си. В изявление пред федералния съд в Ню Йорк музикантът призна, че поведението му в миналото е било "срамно", но заяви, че ще обжалва както присъдата, така и наложеното наказание.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.