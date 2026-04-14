Цените на петрола ще продължат да се повишават, докато танкерите не започнат да преминават през Ормузкия проток.

Това мнение изрази министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт по време на конференцията Semafor World Economy, цитиран от Reuters.

“Ще наблюдаваме високи цени на енергията, може би дори ще продължат да се покачват, докато не се възстанови нормалното корабоплаване през пролива“, заяви Райт.

Според него пикът на цените ще настъпи през следващите няколко седмици.

Цената на "черното злато" се покачи с около 40% след началото на войната между САЩ и Иран в Близкия Изток и вече гравитира около психологическата граница от 0 за барел.