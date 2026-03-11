Сподели close
Пилотите на Lufthansa ще започнат двудневна стачка в четвъртък (12 март) сутринта, което ще ескалира дългогодишния спор относно пенсионните планове, пише DW.

Стачката, организирана от синдиката на пилотите VC, засяга пътническите и товарните полети на Lufthansa, излитащи от германски летища от 00:01 часа на 12 март до 23:59 часа на 13 март.

Синдикатът твърди, че преговорите се проточват без напредък и че не е предложено подобрение на условията.

Полетите до части от Близкия изток, включително Египет, Израел, Йордания, Катар и ОАЕ, ще бъдат изключени "предвид настоящата ситуация“ в региона.

Стачката следва по-ранна акция от миналия месец, която според Lufthansa засегна "изключително тежко“ пътниците.