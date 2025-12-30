HRT.
За щастие той е бил потушен бързо след намесата на пожарните екипи. Сигналът е получен около 23:00 часа
Кадри разпространени в социалните мрежи показват, че пожарът е избухнал след силна експлозия, причинена именно отактивиране на пиротехническото устройство.
Пиратка причини силна експлозия в двора на училище
