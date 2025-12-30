Сподели close
Пожар избухна вчера вечерта в двора на началното училище "Юлия Клович“ в хърватската столица Загреб. Причината за инцидента е пиратка, завързана за кутия, предава HRT.

За щастие той е бил потушен бързо след намесата на пожарните екипи. Сигналът е получен около 23:00 часа 

Кадри разпространени в социалните мрежи показват, че пожарът е избухнал след силна експлозия, причинена именно отактивиране на пиротехническото устройство.