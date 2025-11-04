СNN.
"Той беше на 84 години. <...> Бившият вицепрезидент почина от усложнения от пневмония и сърдечно заболяване“, се казва в изявлението.
46-ият вицепрезидент, който служи заедно с републиканския президент Джордж У. Буш в продължение на два мандата между 2001 и 2009 г., в продължение на десетилетия беше влиятелен и поляризиращ играч във Вашингтон.
В последните си години обаче Чейни, все още твърдолинеен консерватор, въпреки това беше до голяма степен отлъчен от партията си заради силните си критики към президента Доналд Тръмп, когото той нарече "страхливец“ и най-голямата заплаха за САЩ.
