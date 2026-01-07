Американският автор и биограф Михаел Шумахер, уважавана фигура в литературните среди и родом от щата Уисконсин, е починал на 29 декември на 75-годишна възраст. Новината беше потвърдена от дъщеря му Емили Джой Шумахер. Причината за смъртта не беше оповестена.Шумахер е известен с обширните си и задълбочени биографии на значими културни личности. Сред най-популярните му книги са "Франсис Форд Копола: Животът на един режисьор“, "Кръстопът: Животът и музиката на Ерик Клептън“ и "Дхарма Лайън“ – биография на поета Алън Гинсбърг. В творчеството му влизат още "Мистър Баскетбол“, посветена на легендата на НБА Джордж Микан, както и "Уил Айснър: Животът на мечтател в комиксите“, разглеждаща живота на пионера на графичните романи.Съобщението за смъртта на писателя предизвика значително объркване онлайн, тъй като името му съвпада с това на седемкратния световен шампион във Формула 1 Михаел Шумахер. В социалните мрежи се появиха множество публикации и съболезнования, погрешно адресирани към легендарния пилот."Човекът, митът, легендата @MichaelSchumacher почина“, написа потребител в платформата X, докато друг добави: "Почивай в мир, Майкъл. Ти си истински герой.“Впоследствие други потребители побързаха да внесат яснота, като подчертаха, че пилотът от Формула 1 е жив и че става дума за американския писател със същото име. Един от коментарите обобщи объркването с думите: "Току-що днес разбрах, че в света има двама души с име Михаел Шумахер.“Разясненията бързо ограничиха разпространението на погрешната информация, а почитта към покойния автор се насочи към неговия принос в биографичната литература.