Почина един от най-богатите хора в света

© Вардис със съпругата си Марияна Гръцкият милиардер петролен и корабен бизнесмен Вардис Вардиноянис почина на 91 години.



"С дълбока тъга семейството на Вардис И. Вардиноянис съобщава, че любимият баща и дядо, Вардис И. Вардиноянис, почина днес, вторник, 12 ноември 2024 г.“, се казва в съобщени, пуснато в гръцките медии от неговите близки.



Вардиноянис беше председател и контролен акционер в Motor Oil Hellas, Vegas Oil and Gas.



Роден в Епископи, област в префектура Ретимно на Крит, на 4 декември 1933 г. той постъпва в Гръцката военноморска академия, която завършва през 1955 г. като офицер от гръцкия флот.



От 1972 г. той управлява една от най-големите гръцки бизнес групи, създала международен набор от дейности в секторите на петрола, корабостроенето, банкирането, хотелиерството и медиите.



Най-важните от тях са Motor Oil, Optima bank, Vegas Oil and Gas (Египет), Avin Oil, Piraeus Bank, ANEK Lines, Ellaktor, Star Channel, Alpha TV, NJV Athens Plaza, AVE Group of Companies, Odeon и др. Флагманът на групата се счита за звеното на рафинериите Motor Oil Hellas.



През ноември 1990 г. Вардиноянис оцелява при атентат от крайнолявата терористична групировка "17 ноември", която атакува бронираната му кола.



Той и съпругата му Мариана бяха сред основателите на Съвета на лидерите на Робърт Кенеди, заедно с президента Бил Клинтън и други световни лидери.



Телевизия Скай коментира, че състоянието му се оценява на 2,7 млрд. долара. Той е включван в списъка на "Лойдс" на хората с най-голямо влияние в световното корабоплаване, както и в списъка на "Форбс" на най-богатите хора в света.



Бизнесменът и съпругата му имаха пет деца.