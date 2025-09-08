ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Почина голяма рок легенда
След битка с рака , певецът и автор на песни е издъхнал в дома си в Лонг Айлънд в петък. Тъжната новина беше обявена в изявление от групата, която изрази съболезнованията си на вдовицата на Рик, Сю, пише Daily Mail.
Рик е съосновател на Supertramp през 1970 г. заедно с колегата си певец и автор на песни Роджър Ходжсън. По-късно те привличат Дъги Томсън, Боб Зибенберг и Джон Хелиуел, с които свирят заедно от 1973 до 1983 г.
Групата беше известна с хитове като "Give a Little Bit“, "Breakfast in America“, "The Logical Song“ и "Take the Long Way Home“.
Те имаха четири номинации за наградите "Грами“ по време на съвместното си пребиваване, включително в категорията "Албум на годината“ през 80-те години.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Турски курорти пламнаха от страшни вируси
19:52 / 07.09.2025
Земетресение от 4.9 по Рихтер удари Западна Турция
14:25 / 07.09.2025
Папа Лъв канонизира първите двама светци от своя понтификат, вклю...
12:41 / 07.09.2025
Нови Сад гори: Блокадите подпалиха Философския факултет в града
23:30 / 05.09.2025
Арестуваха българи в Солун, малките им деца избягали от вкъщи и "...
19:45 / 05.09.2025
Почина най-възрастният член на британското кралско семейство
17:33 / 05.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
12:52 / 06.09.2025
Нанси Карабойчева напуска България
17:19 / 07.09.2025
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:32 / 07.09.2025
Софи Маринова със скъп подарък от "Мисис Баба"
09:01 / 07.09.2025
Благой Георгиев със специален жест към единствената си дъщеря
12:23 / 07.09.2025
Криско: Думите не могат да опишат емоцията
15:46 / 07.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета