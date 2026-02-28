На 86 годишна възраст е починал Нийл Седака, автор на едни от най-популярните песни от 50-те и 60-те години на миналия век. Новината съобщи, като се позова на близки в семейството на Седака.Едни от най-известните му песни са "Oh, Carol“, "One Way Ticket to the Blues“, "Calendar Girls“. Седака беше автор и на хитове за изпълнители като Елвис Пресли, Елтън Джон, АББА. Нийл Седака има звезда на Алеята на славата в Холивуд, а също така е увековечен в Залата на славата в Лонг Айлънд."Истинска рокендрол легенда, вдъхновение за милиони, но най-важното, поне за тези от нас, които имаха късмета да го познават, невероятен човек, който ще ни липсва много“, заявяват от семейството му, цитирани от NBC.