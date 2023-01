Почина легендарният британски китарист Джеф Бек

© Британският китарист Джеф Бек почина на 79-годишна възраст, се казва в съобщение на официалната му страница в "Туитър“, в което се уточнява, че музикантът е издъхнал във вторник.



"След неочаквано заразяване с бактериален менингит, той си отиде в мир. Семейството му моли за зачитане на личното пространство, докато скърби за тази огромна загуба“, се казва в изявлението.



Джеф Бек е британски виртуоз на китарата, който значително повлиява развитието на хеви метъла и джаз рока. През 1965 г. той замества напусналия Ерик Клептън в The Yardbirds. Две години по-късно, след като напуска групата, основава The Jeff Beck Group, която включва певеца Род Стюарт и настоящия басист на The Rolling Stones Рони Ууд. Записва няколко албума, които стават платинени. Бек е носител на седем награди "Грами“ и е въведен в Залата на славата на рокендрола два пъти, през 1992 и 2009 г.