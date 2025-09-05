ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Почина най-възрастният член на британското кралско семейство
Херцогиня Катрин беше най-възрастният член на кралското семейство - на 92 г. - омъжена за принц Едуард, херцогът на Кент, първи братовчед на покойната кралица Елизабет II, пишат от BBC.
"Крал Чарлз III и кралица Камила, заедно със всички членове на кралското семейство, се присъединиха към херцога на графство Кент, неговите деца и внуци, за да почетат подобаващо херцогинята и нейната отдаденост към поста ѝ", се посочва в съобщението.
Росица ЧИНОВА
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Силно земетресение разтресе Сърбия
16:07 / 05.09.2025
Силви Кирилов говори за хронологията на инцидента, в който дете з...
12:18 / 05.09.2025
Путин: Всички западни войски в Украйна ще се превърнат в легитимн...
10:39 / 05.09.2025
Доналд Тръмп сменя името на Пентагона
10:25 / 05.09.2025
Джо Байдън е претърпял операция
09:27 / 05.09.2025
Голям пожар близо до Солун!
19:22 / 04.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:31 / 04.09.2025
Затвориха пътя Варна-Бургас! Пламна автобус пълен с туристи
17:09 / 03.09.2025
Кичка Бодурова си купи апартамент в Бургас
09:23 / 04.09.2025
Заралийка, полякиня и рускиня с кошмарно пътуване с "Бургасбус"
11:13 / 03.09.2025
Миглена Ангелова: Обещала съм си, че няма да се женя повече
17:31 / 04.09.2025
Борят се за живота на шофьор, катастрофирал край Брястовец
12:55 / 04.09.2025
19-годишен бургазлия заби мотора си в "БМВ"
17:02 / 03.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета